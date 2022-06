Il 10 luglio del 1944 i comandanti partigiani Vittorio Bellenghi e Bruno Neri, con un passato da calciatore in Serie A, del “Battaglione Ravenna”, mentre erano in avanscoperta lungo il percorso che li avrebbe condotti sul Monte Lavane dove era previsto un aviolancio di armi e rifornimenti da parte degli alleati inglesi, si scontrarono con una pattuglia tedesca nei pressi dell’Eremo di Gamogna e caddero sotto il fuoco nemico.

L’ANPI di Faenza, di Brisighella e di Marradi, in collaborazione con l’Associazione Ca’ di Malanca, in occasione del 78° Anniversario organizzano per domenica 10 luglio alle ore 11.00 una cerimonia presso il cippo eretto davanti al cimitero di Gamogna per ricordare il contributo di Bellenghi e Neri alla libertà e alla democrazia.

Interverranno i rappresentanti del Comune di Marradi, dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e dell’ANPI.

È stata organizzata l’Escursione della Memoria all’Eremo di Gamogna per chi parte dalla Stazione di Marradi. È volta a raccontare le gesta di Bellenghi, Neri e del Battaglione Ravenna ove avvennero i fatti. Il ritrovo è alle 8 alla stazione dei treni di Marradi dove si partirà in autobus per il Passo dell’Eremo. L’escursione vera e propria inizierà alle 8.45. Alle 11 è prevista la commemorazione. Dopodiché si continuerà verso la Val di Noce dove sarà organizzato un pranzo a menù fisso. 20 euro la quota di partecipazione, comprensiva di servizio navetta, assicurazione e pranzo.

Saranno necessarie scarpe con suola scolpita, copricapo e una borraccia d’acqua da almeno 1,5 l.

L’escursione è a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 luglio al numero 338-7463044 (anche WhtasApp)