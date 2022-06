Il consigliere Angelo Nicola Di Pasquale, di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna, ha depositato un’interrogazione per il sindaco di Ravenna, riguardante Via dell’Abete a Ponte Nuovo per il ripristino manto stradale e messa in sicurezza chiusino in ghisa.

Ecco il testo dell’interrogazione:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

“Via dell’Abete a Ponte Nuovo: ripristino manto stradale e messa in sicurezza chiusino in ghisa”

Premesso che

alcuni residenti in via dell’Abete a Ponte Nuovo lamentano problemi nei pressi del civico n. 25/E per un chiusino circolare in ghisa instabile ed affossato e per il cedimento di una porzione di asfalto sul percorso pedonale, in corrispondenza delle cabine che contengono i contatori gas di Hera.

Considerato che

a quanto riferito, nonostante le ripetute segnalazioni, i residenti non sono ancora riusciti a sapere a chi competa la manutenzione, se ad Hera o al Comune.

Visto che

sia il chiusino circolare in ghisa che il “buco” nell’asfalto rappresentano un pericolo per anziani e bambini che transitano in quel tratto

Si chiede al Sindaco di sapere

di chi sia la competenza per rendere stabile il chiusino in ghisa e ricoprire con bitume o prodotti similari il “buco” che è venuto a crearsi sotto i contatori Hera del gas;

quale sia la tempistica prevista per la messa in sicurezza del tratto in corrispondenza del civico di via dell’Abete n. 25/E e per i lavori di manutenzione richiesti, volti a scongiurare una potenziale situazione di pericolo per anziani e bambini.

F.to Angelo Nicola Di Pasquale, Consigliere comunale Fratelli d’Italia”