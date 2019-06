Doppio colpo dei ladri nella notte fra domenica e lunedì. Colpiti una tabaccheria alle Bassette e un negozio di articoli sportivi in centro. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili e per determinare se alla base del furto ci sia la stessa banda.

Il primo ad essere “visitato” dai ladri è stato il negozio Sport Shop di vicolo Tacchini, all’1.30. Dopo aver forzato con un piede di porco la porta d’ingresso, i ladri sono entrati nei locali e in pochi minuti hanno rubato articoli per un totale di 6-7 mila euro, oltre ai soldi presenti in cassa, altri 850 euro. I carabinieri, arrivati 5 minuti dopo l’infrazione, avvisati dall’allarme, non hanno più trovato nessuno all’interno del negozio. I ladri sapevano come muoversi e hanno prelevato solo abbigliamento di alto valore e le ultime collezioni.



Alle Bassette, invece, in via Di Vittorio, tre persone hanno sfondato la vetrata del tabaccaio con una mazza. Una volta dentro hanno razziato le sigarette e i Gratta & Vinci. Complessivamente è stata rubata merce dal valore di 16 mila euro, oltre ad un centinaio d’euro del fondo cassa. Il furto è stato notato dai dipendenti solo quando il punto vendita ha aperto alle 4 del mattino. L’allarme, infatti, non era scattato.