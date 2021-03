Di seguito i punti della rimostranza messi in evidenza dal gruppo delle imprese firmatarie

– Chiediamo chiarimenti sul perché la nostra attività di acconciatura ed estetica, che rientra nei servizi alla persona, deve rimanere chiusa a differenza di altre attività aperte, non essenziali, pur in zona rossa.

– Anche noi, come altre attività tuttora aperte, vendiamo prodotti igienizzanti per la cura della persona.

– Rispettiamo con la massima attenzione i protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.

– Nei nostri saloni non è stato riscontrato nessun caso di contagio.

– Chiediamo perché a Natale siamo potuti rimanere aperti e ora no.

– Chiediamo di poter essere aperti almeno durante il periodo Pasquale, perché perdere questo periodo di lavoro comporta per la nostra categoria ulteriori disagi economici.

– Riteniamo la chiusura ingiusta anche perché può alimentare lavoro nero e abusivismo che, oltre a danneggiare le attività regolari, può contribuire alla diffusione della pandemia passando di casa in casa.

– Chiediamo chiarimenti sui ristori, fermi e in ritardo. Se non lavoriamo, non incassiamo, come paghiamo le tasse?

I firmatari

Dreams Parrucchieri by Glenda, Parrucchiera Kathia di Margotti Kathia, Stefania Parrucchiera, Profili by Roby, Rossella e Debora Acconciature, Alessia Sportelli Parrucchieri, Acconciature Barbara, Hypnose Parrucchieri, New Style Laura, New Look di Irene e Kathia, Estetica Jolie, My Colors LL di Ghirardini Lorena, Hair Studio di Romina, Essenza Estetica e Make Up, Cipria Estetica, Debora Estetista, Luca Rossi “Per la testa“, Trerè di Tamara Trerè , Ciuffo di Alice, Hair Studio di Sportelli Mirella, Estetica Sandra, Ebro e Ornella, Event Color by Lilli Cappelli, Cristian Oltrecolli, Paride Parucchiere, M. HairStylist di Marilena Zingarello.