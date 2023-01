Cantiere del ponte di Grattacoppa ancora fermo ? “Già da alcuni giorni i residenti di Torri e Grattacoppa ci segnalavano strani rallentamenti dell’ormai famigerato cantiere del nuovo ponte di Grattacoppa. Questa mattina siamo andati a verificare di persona e abbiamo avuto occasione di parlare con il responsabile dei lavori incaricato dalla ditta appaltatrice” spiega Veronica Verlicchi, capogruppo in consiglio comunale di La Pigna, Città-Forese-Lidi .

“Ci è stato confermato che il Comune di Ravenna il 7 dicembre scorso ha richiesto il fermo del cantiere.

Le motivazioni sono ancora in verifica- abbiamo fatto una richiesta agli stessi uffici comunali – tuttavia si vocifera che il direttore dei lavori (funzionario comunale) ritenga che alcuni materiali non possano essere lavorati a basse temperature”.

Con il nuovo fermo dei lavori, secondo Veronica Verlicchi la situazione si aggraverebbe ulteriormente e la riapertura prevista per il 23 marzo 2023 potrebbe essere a rischio.

“Anche per le penali pare proprio che la questione non sia nei termini che il Comune di Ravenna ha annunciato nelle scorse settimane: a quanto ci é stato detto, infatti, non sono partite ancora richieste di penali da parte dell’amministrazione comunale a carico della ditta appaltatrice. D’altra parte come può il Comune voler riscuotere per i ritardi dei lavori quando è lui stesso che blocca il cantiere?”