Questa mattina alle 07:20 circa, un incidente stradale ha bloccato l’incrocio di via Chiusa con via Piratello a Lugo.

L’incidente ha coinvolto due veicoli, di cui uno alimentato a gpl. L’intervento dei vigili del fuoco di Lugo si è reso necessario per la messa in sicurezza dei veicoli. I coninvolti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Presente sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi