Due mesi fa un’albero era caduto su un autobus, pochi giorni fa a Marina di Romea era stato travolto uno scooterista in transito, oggi è “toccato” ad un 53enne in sella alla sua bici mentre transitava in viale Spalato è stato travolto da un albero caduto a causa del forte vento, soccorso dai residenti l’uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 intervenuti al Bufalini di Cesena con codice di media gravità.