È iniziata in maniera positiva la stagione agonistica 2023 per il pilota faentino Ruggero Ravaglioli, che ha debuttato sul circuito del Mugello nel Trofeo Gtc al volante di una Porsche 996-Team Top Driver; per il driver manfredo un quarto posto di catagoria in una gara test per mettere a punto una vettura particolarmente potente appena arrivata dalla Germania e per lui totalmente nuova.