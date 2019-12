Una agenda che non è solo un libro da leggere ma anche da usare per un anno intero. Anche in questa edizione troveremo le gustose ricette di Giuliana Pisotti. Tanto per rendere l’idea: Salâm d’ziculêta, Öv duri impinìdi, Macarõ ‘d patët, Turtèl d’marõ, Gapõ int e’ lat… sono solo alcune delle 12 ricette inedite che quest’anno l’azdôra di casa Gurioli ha scelto per la nuova agenda.