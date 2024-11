Prima gioia esterna per la Mernap Faenza che sabato pomeriggio ha sconfitto 5-4 il Macerata grazie ad un’ottima prestazione corale. La squadra di mister Vespignani, sul campo della formazione con la miglior difesa del campionato non lesina giocate d’alta classe e al 3’ passa in vantaggio con Matteuzzi. Che si prospetti una gara molto equilibrata tuttavia diventa chiaro quando due minuti dopo è Seresi, assistito da Marangoni a riacciuffare il pareggio per i padroni di casa. I faentini non si scompongono e in due minuti è Hassane a riportare in vantaggio la Mernap siglando due gol: uno al 7’ dopo aver messo a segno un dribbling ubriacante a due avversari e il secondo piazzando il pallone in tunnel sull’estremo difensore avversario. Nel prosieguo il Cus Macerata tenta di costruire ma la difesa dei faentini resta vigile e reattiva. Sul finale della prima frazione poi è Marangoni 17’ a concludere a rete sotto l’incrocio dei pali per il temporaneo 2-3 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa la Mernap si chiude in difesa costringendo i maceratesi ad impostare un gioco più complesso. L’azione del pareggio matura all’8 ancora con Marangoni abile a sfruttare un’indecisione della retroguardia faentina. A metà della ripresa però il Cus Macerata raggiunge i 5 falli ed al 13’ la Mernap conquista un tiro libero realizzato senza indecisione da Hassane. Il nuovo vantaggio galvanizza i manfredi che pochi secondi dopo raddoppiano con Matteuzzi, decisivo nel pescare il jolly da centrocampo. Negli ultimi 5 minuti di gara poi cresce la pericolosità del Cus Macerata determinata nella ricerca del pareggio. Al 19’ Hassane salva sulla linea, a 25’’ dalla fine Marangoni accorcia, ma il tempo finisce e la Mernap conquista tre punti preziosissimi in trasferta attestandosi al secondo posto della classifica, pari merito all’Eta Beta e a sole tre lunghezze dal Corinaldo capolista.

Cus Macerata 4-5 Mernap Faenza

Cus Macerata: Gutierrez, Seresi T., Menichelli, Molinari, Marangoni F., Nardi, Seresi R., Marangoni P., Ricchitelli, Fraticelli. All. Zampolini

Mernap Faenza: Delvecchio, Garbin, Matteuzzi, El Oirraq, Gallina, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Kasimi, Di Maio, Magliocca, Pagliai. All. Vespignani

Marcatori: 3’pt e 13’st Matteuzzi (M), 5’pt Seresi T. (C), 7’pt e 8’pt e 12’st Hassane (M), 17’pt, 8’st e 19’st Marangoni F. (C).

Ammoniti: Garbin (M), Seresi T. (C), Marangoni F. (C), Matteuzzi (M), Grelle (M), Seresi T. (C), Monti (Viceall. M)

Espulso: Seresi F. (C) al 18’st per proteste