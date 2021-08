La diciannovenne ravennate Milena Baldassarri conquista l’accesso alla finale dell’all around individuale di ginnastica ritmica. La ginnasta si e’ piazzata al 6° posto con il totale di 96.050.

“Non era scontato arrivare in finale, non vedo l’ora di tornare in pedana. Era un sogno arrivare fino a qua, in questi mesi ho lavorato tanto, sono contenta del risultato” afferma Milena Baldassarri.

“Non è stato un anno facile, tra i vari stop per il Covid e non era scontato arrivare qui. Sono contenta di essere cresciuta anche a livello di testa. Adesso si sono buttate le carte in tavola, speriamo in un bel risultato”.

Alexandra Agiurgiuculese non e’ riuscita a rientrare, invece, tra le migliori 10 della finale.

L’azzurra ha chiuso al 15° posto con il totale di 91.050. La finale andrà in onda domani 7 agosto a partire dalle 8,20 di mattina.

(Rai Sport)