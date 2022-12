Si avvicina la pausa natalizia per i campionati giovanili a cui partecipa il Faenza calcio.

L’Under 19 (Juniores)di Nicola Cavina perde 2-1 a Forlì con il Cava Ronco (a segno Ceroni su rigore per i manfredi), ma poi si impone 2-1 nel sentito derby con la Virtus Faenza al “Bruno Neri” nella prima giornata del girone di ritorno grazie alle reti di Cavalli e Bendandi.

Martedì 20 dicembre a Bellaria l’ultima partita prima della pausa.

La Under 17 (2006)di Alberto Fiorentini impatta 2-2 sul difficile campo della Sammaurese e conclude il girone di andata. Rete di Servadei e autogol. Si tornerà in campo il 15 gennaio 2023 a Bellaria. In attesa del rompete le righe la formazione manfreda impatta 2-2 in amichevole con il Granamica grazie alla doppietta di Zoli.

L’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini perde nettamente 5-1 a Rimini con la River Delfini 2018. Unica rete biancoazzurra di Costa.Chiuso il girone di andata, il ritorno inizierà il 15 gennaio per affrontare il San Luca San Giorgio nel ferrarese. Anche qui una amichevole, vinta 4-1 con il Mezzano.

La Under 15(Giovanissimi 2008) di Alessandro Fabbri dopo il turno di riposo si vede rinviata la partita in casa dell’Edelweiss Jolly per impraticabilità del campo. In attesa di definire questo recupero, il 18 dicembre ultima pre natalizia con il Basca al “Bruno Neri”.

L’Under 14 di Francesco Di Nunzio trionfa 12-0 con lo Sparta Castel Bolognese(triplette di Bolacco, Bassetti e Tshomi, poi gol di Dalmonte, Conti e Calamelli) e poi 7-0 nel derby in trasferta con il Faventia (doppietta di Dalmonte, poi gol di Bolacco, Calamelli, Celiento, Thsomi e Ceruti) Chiusura d’anno sabato 18 dicembre al campo “San Rocco” con il Placci Bubano Mordano.

Gli Esordienti 2010di Navarro vincono con i pari età del Lugo Kids.

Successo in amichevole degli Esordienti 2011 di Ciottoli sulla Libertas Castel San Pietro.

Pulcini: i 2013 di Edo Drymishi vincono con la Virtus Faenza e poi si qualificano al girone finale del torneo di Sala Bolognese superando Cus Ferrara e pareggiando con il Persiceto.

Allo stesso torneo, i Pulcini 2012 di Angelo Marchetti si qualificano pure per il girone finale battendo Bondeno e Osteria Grande.