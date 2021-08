Il 9, 10 e 11 agosto 2021, i parchi faentini Torricelli e Mita ospiteranno i prossimi laboratori per over 60 e per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura della Compagnia Iris. Il WAM! Green Community quest’anno porta l’arte e la cultura dove c’è bisogno di trasformare l’isolamento sociale e culturale in integrazione e vicinanza, a beneficio di tutti i cittadini.

Il 9 agosto, presso il Parco Mita di Faenza, si tengono i seguenti laboratori:

8:30-9:30 Laboratorio di espressività corporea dedicato Over60

10:00-11:00 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 3-6 anni

17:30-18:30 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 7-10 anni

Il 10 agosto, presso il Parco E. Torricelli di Faenza, si tengono i seguenti laboratori:

8:30-9:30 Laboratorio di espressività corporea dedicato Over60

10:00-11:00 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 3-6 anni

17:30-18:30 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 7-10 anni

18:30-19:30 Laboratorio per genitori e bimbi insieme (2-4 anni)

L’11 agosto si tiene, presso il Parco Mita, una “Lezione Speciale”, un laboratorio inclusivo rivolto a bambini con e senza disabilità, dalle 9:30 alle 10:30.

Per tutti i laboratori è consigliata la prenotazione chiamando il 3474436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com.