Lo spazio musicale Studio 73 diventa più grande arricchendosi di nuove opportunità per chi desidera esprimere la propria creatività, a tutte le età. Venerdì 29 ottobre ci sarà l’inaugurazione ufficiale, a partire dalle 17,30, con un programma tra musica, impegno sociale e incontro fra arti diverse, in linea con ciò che sarà il nuovo corso di questo luogo rinnovato.

“Studio 73, da oltre vent’anni punto di riferimento per la musica indipendente a Ravenna – afferma Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura –, si trasforma e diventa Studio 73 XL, ampliando i suoi spazi e la sua offerta. La storica sede della casa della musica di via Sant’Alberto 73 si rinnova con l’apertura di una nuova sala polivalente pensata per accogliere attività creative, laboratori multidisciplinari e iniziative culturali. Ravenna acquisisce un nuovo spazio delle politiche giovanili nel segno della interdisciplinarietà tra le arti e della musica in particolare”.

“Studio 73 XL è un luogo dove la musica incontra l’arte, la creatività e la sperimentazione. È uno spazio che si apre alla comunità, diventando terreno fertile per nuovi progetti e collaborazioni” dichiara Federico Tanzi, presidente di Norma APS, associazione che gestisce lo studio e che da oltre vent’anni promuove l’aggregazione giovanile e la crescita culturale del territorio.

Con questa trasformazione, Studio 73 XL evolve per diventare un vero e proprio hub culturale, dove la musica incontra l’arte, la creatività e la sperimentazione. Questo importante ampliamento si affianca alle storiche sale prova, rinnovate per garantire un’esperienza musicale ancora più completa, mantenendo vivo il loro ruolo come punto di riferimento per musicisti di ogni genere. Anche lo studio di registrazione, guidato dalla lunga esperienza e professionalità di Riccardo Pasini, continua ad offrire un supporto tecnico di alto livello, consolidando il suo status di eccellenza nel panorama musicale.

Un’ulteriore elemento distintivo del rinnovamento è il nuovo murale realizzato sulla facciata dello studio, trasformandola in un manifesto visivo dell’identità di Studio 73 XL. L’opera, caratterizzata da colori vibranti e dinamici, celebra la creatività e il legame dello spazio con il territorio, rendendo la sede un simbolo visibile e riconoscibile.

Il murale, eseguito dall’artista Filippo Toscani, in arte Rise the Cat, illustratore e street artist emiliano, è stato realizzato grazie al bando regionale a cui ha aderito l’Amministrazione comunale, in particolare l’ufficio Politiche giovanili, riguardante il potenziamento degli spazi dedicati ai giovani e alla loro creatività.

Il disegno composto da varie suggestioni provenienti dal mondo giovanile, celebra il dialogo tra persone diverse con la stessa voglia di realizzare i propri sogni, il rapporto con la periferia, spesso opprimente, il diritto alla conoscenza e alla cultura e la forza dell’inclusività. L’opera è un inno ai diritti degli adolescenti, alla promozione della cultura della legalità e dell’inclusione.

L’inaugurazione avverrà alle 17,30 con il taglio del nastro da parte dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia a cui seguiranno interessanti proposte.

Il tema della legalità è alla base dell’intervento di Carlo Garavini Giannelli, attore di Lady Godyva teatro e presidente per l’Emilia-Romagna dell’associazione Libera contro le mafie. Attraverso i numeri racconterà l’importanza e il valore della legalità e la forza della cultura e della comunità come strumento per contrastare le mafie.

A seguire sarà dato spazio alla musica, vera anima e protagonista di Studio 73 XL.

L’esibizione dei Cacao, duo ravennate composto da Diego Pasini e Matteo Pozzi sarà una sorta di chiusura del cerchio. I due musicisti, elementi fondatori del gruppo punk rock Action Man, sono stati e sono tutt’ora frequentatori dello Studio73. Il loro percorso artistico è un esempio virtuoso di come la musica possa essere elemento costante e valore aggiunto nella vita dei giovani accompagnandoli dall’adolescenza all’età adulta.

L’inaugurazione del 29 novembre sarà un’occasione speciale per scoprire i nuovi spazi, conoscere le attività proposte e immergersi in un’atmosfera di condivisione culturale.

Programma ad ingresso libero:

Ore 17:30 – Taglio del nastro e inaugurazione ufficiale con l’assessore Fabio Sbaraglia.

– Taglio del nastro e inaugurazione ufficiale con l’assessore Fabio Sbaraglia. Ore 17:45 – Intervento sulla legalità con Carlo Giannelli Garavini , di Libera contro le mafie, che offrirà una riflessione sull’importanza dell’impegno civico e della giustizia sociale.

– Intervento sulla legalità con , di Libera contro le mafie, che offrirà una riflessione sull’importanza dell’impegno civico e della giustizia sociale. Ore 18:00 – Showcase musicale con Cacao , band della scena indipendente, che inaugurerà con la musica il nuovo spazio.

– Showcase musicale con , band della scena indipendente, che inaugurerà con la musica il nuovo spazio. Dalle 18:00 alle 23:00 – Partecipazione all’evento di studi aperti COSÍ PER CASO.

L’evento COSÍ PER CASO coinvolgerà tre realtà culturali di via Sant’Alberto: marte, Record e Studio 73. Dal civico 19 al 73, il pubblico sarà invitato a esplorare un percorso che racconta storie, idee e progetti di queste tre realtà, attraverso materiali d’archivio e interventi originali. COSÍ PER CASO rappresenta un’opportunità unica per connettere arti visive, design, architettura e musica, gettando le basi per nuove collaborazioni culturali nella città di Ravenna.