In occasione di Argillà, la Pinacoteca Comunale di Faenza, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, ha in programma brevi percorsi guidati con approfondimenti su alcuni dipinti nelle cui scene figurate sono inseriti oggetti in maiolica d’uso quotidiano nella Faenza del Cinquecento. Alle opere pittoriche verranno affiancate riproduzioni in maiolica realizzate dalle botteghe Maestri Maiolicari Faentini e Ceramiche artistiche La Vecchia Faenza.

Le iniziative sono in programma venerdì 2 settembre alle 17, sabato 3 e domenica 4 alle 11. I percorsi guidati sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione al numero telefonico 334 706 9391 o all’indirizzo infopinacoteca@romagnafaentina.it.

Orari di apertura della Pinacoteca di Faenza (via S. Maria dell’Angelo 9) nel fine settimana di Argillà: venerdì 2 settembre dalle 15.30 alle 19; sabato 3 e domenica 4 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Ingresso ridotto speciale alla Pinacoteca per tutti i visitatori: 2 euro.