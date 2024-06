Nell’ambito del gran finale dell’itinerante “MarbreTeam: la scuderia per giovani sognatori”, si svolgerà martedì 18 giugno, a Marina di Ravenna, nell’area pedonale di piazza Dora Markus, l’evento gratuito “MarbreBlond Kid’s Drive”, rivolto ai bambini e alle loro famiglie.

Dalle 19 alle 20.30, dopo la consegna di kit MarbreCar, si aprirà un laboratorio per piccoli partecipanti che prima assembleranno la propria automobile di cartone, poi la trasformeranno in un’opera d’arte personalizzandola con i colori forniti e infine, dopo esservi saliti a bordo, assisteranno alla proiezione di un film d’animazione sotto le stelle. Al termine della serata potranno portare via con sé la propria creazione.

Sono 100 i kit MarbreCar (la macchinina automontata firmata MarbreBlond), disponibili su prenotazione fino ad esaurimento, per realizzare un “Drive-in” a misura di bambino e permettere ai più piccoli di diventare al tempo stesso costruttori, artisti e spettatori.

Si tratta di un’occasione d’intrattenimento tra svago, creatività e applicazione cognitiva, che, coinvolgendo tutta la famiglia, coniuga l’approccio laboratoriale del maestro Bruno Munari e la visione estetica dell’artista Jean Dubuffet.

L’evento e la partecipazione sono gratuiti e rientrano nell’ambito del progetto “MarbreTeam: la scuderia per giovani sognatori” promosso dall’associazione cesenate MarbreBlond DidArt APS e finanziato dall’Avviso Youz Officina della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato alla Cultura e politiche giovanili del Comune di Ravenna.

La prenotazione è obbligatoria al contatto whatsApp 375.9027573.