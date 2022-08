I visitatori che arrivano da fuori Faenza possono lasciare l’auto nei parcheggi scambiatori in piazzale Pancrazi e in via della Costituzione. Invece, coloro che arrivano con il treno in stazione possono salire sulla Linea B, alla fermata di piazzale Sercognani, e scendere direttamente in centro storico.

Green-Go Bus è l’innovativo servizio di minibus elettrici inaugurato nel 2013 per facilitare il raggiungimento del centro di Faenza in modo comodo, veloce, ecologico e totalmente gratuito. Il servizio, predisposto anche per accogliere i disabili, è partito con la Linea A che collega piazzale Pancrazi e via Pistocchi, facendo tappa all’ospedale e al Palazzo delle Esposizioni. Nel 2019, Green- Go Bus ha raddoppiato il servizio e inaugurato la Linea B dalla Casa della Salute, in via della Costituzione, al centro storico. Lo scorso dicembre, Green-Go Bus ha raggiunto un milione di passeggeri da quando è stata inaugurata la navetta elettrica.

«Grazie a un percorso condiviso con l’amministrazione pubblica di Faenza, otto anni fa abbiamo inaugurato questo servizio di autobus gratuito, ecologico, senza fili e a emissioni zero, unico in tutto il territorio nazionale – dichiara Giorgio Erbacci, patron di Gruppo Erbacci -. Con il potenziamento del servizio in occasione di Argillà, Green-Go Bus diventa una sorta di ambasciatore di Faenza, città che il primo weekend di settembre ospita visitatori italiani e stranieri, i quali possono vedere di persona come Faenza abbia, ormai già da molti anni, un servizio di mobilità elettrico e completamente gratuito al servizio dei suoi cittadini».

«Nella prima settimana di settembre, Faenza ospiterà Argillà Italia, il festival internazionale della ceramica, che porterà in città 200 espositori da ogni angolo del pianeta, e migliaia di visitatori, non solo faentini, ma anche da molte zone d’Italia – sottolinea il sindaco di Faenza, Massimo Isola -. Per noi questa è la manifestazione di punta attraverso la quale Faenza si apre al mondo, un’occasione turistica irripetibile, che da anni curiamo e che sta crescendo anche sul fronte del numero di pubblico che, oltre alla mostra mercato, potrà assistere alle mostre e agli appuntamenti in programma. Uno dei temi importanti per la buona riuscita di Argillà è la logistica. Così tanti visitatori concentrati in tre giornate mettono alla prova la viabilità – prosegue Isola -. La collaborazione con il Gruppo Erbacci, da anni a fianco del Comune, soprattutto per quanto riguarda la mobilità sostenibile attraverso Green-Go Bus, progetto che Giorgio Erbacci ha saputo coltivare e sviluppare negli anni, facendo di Faenza la prima città al mondo a proporre un trasporto pubblico a motricità green, è fondamentale. Come sempre, il Gruppo Erbacci, che possiamo definire partner storico del Comune di Faenza, si è reso disponibile con i suoi mezzi elettrici per poter affrontare il grande afflusso di visitatori che, arrivati in città, potranno usufruire dei parcheggi scambiatori per poi servirsi del trasporto gratuito in città con il Green-Go Bus, che per l’occasione mette in strada tre linee per poter vivere fino in fondo la manifestazione senza avere l’assillo della ricerca di parcheggio».