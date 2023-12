Continua senza sosta il percorso di Euro Company S.p.A. SB contro lo spreco di risorse alimentari, uno scopo di primaria importanza, tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Con questo intento, l’azienda romagnola di frutta secca ed essiccata, Società Benefit e parte del movimento B-Corp, ha sviluppato negli scorsi anni il progetto “Rifrutta”, con l’obiettivo di dare nuova vita a materie prime e prodotti, qualitativamente straordinari, che rischiavano di essere sprecati.

Un progetto partito nel 2021 con l’ideazione di due conserve di frutta ottenute da prugne e arance essiccate: referenze uniche, pensate per essere donate in esclusiva alla Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus, ente territoriale no-profit della Rete Banco Alimentare, tra le maggiori realtà in Italia a sostegno delle persone in difficoltà, attiva tramite le organizzazioni caritative distribuite su tutto il territorio regionale.

Quest’anno, in vista del Natale, l’azienda di Godo di Russi (RA) ha voluto rinnovare la proficua collaborazione attraverso la donazione di circa 94.000 confezioni di frutta ricoperta al cioccolato, corrispondenti ad oltre 8 tonnellate di prodotti.

Un impegno concreto, che testimonia ancora una volta l’attenzione verso la comunità, il territorio e il pianeta. Un sodalizio, quello tra Euro Company e il Banco Alimentare, che non si esaurisce e che proseguirà nelle prossime settimane; a inizio 2024, infatti, seguirà un’ulteriore donazione di 5.400 vasetti di crema mix frutta secca 100% a marchio Rifrutta, “la crema che non spreca”, per un quantitativo di oltre 900kg. Una crema pura, 100% mandorle, nocciole, arachidi e pistacchi, senza alcuna aggiunta di zuccheri, oli o altri additivi.

Trasformare lo spreco in risorse, valorizzando materie prime uniche e preziose: è questa la strada che Euro Company ha deciso di percorrere, grazie all’ormai consolidata collaborazione con il Banco Alimentare, che, di certo, proseguirà anche nei prossimi anni.