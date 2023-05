50 anni per Car Fibrelgass: da carrozzeria ad azienda di riferimento per l’allestimento di veicoli

50 anni per Car Fibrelgass, azienda nata a metà degli anni ’70 come carrozzeria per la costruzione e la riparazione di autocarri. Negli anni successivi i primi cambiamenti, con la realizzazione di coperture per camper, poi negli anni ’90 la trasformazione in Car Fibrelgass e la specializzazione nell’allestimento di veicoli commerciali per diverse tipologie di trasporti. In occasione dei 50 anni la realtà di via Magnani, a Ravenna, ha quindi organizzato quattro eventi speciali in tre diverse giornate: il primo appuntamento con gli stakeholder, con la premiazione dei collaboratori più importanti di questi anni; i prossimi saranno invece dedicati ai clienti stranieri e italiani, ai dipendenti, una ventina, e alle loro famiglie.