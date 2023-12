Club Adriatico, iconico punto di riferimento della scena clubbing, festeggerà il suo decimo anniversario sabato 23 dicembre dalle ore 23.00 presso le Artificerie Almagià, una location che ha visto crescere e prosperare il club nel corso degli anni. Dopo l’anteprima dello scorso ottobre al Piteco Club di Godo (Russi), Club Adriatico è lieto di annunciare un secondo appuntamento per celebrare questo significativo traguardo. L’headliner della serata sarà DJ Bone, figura di spicco della techno underground di Detroit da oltre vent’anni. La sua continua ricerca musicale ha contribuito a plasmare un suono futuristico e indipendente, attingendo da una vasta gamma di influenze che spaziano dalla produzione electro, house alla bass music.

Il palco sarà aperto dai resident DJs Pit e Bangutot, i quali intratterranno il pubblico con un set esteso in back to back, offrendo un’esperienza musicale avvincente e coinvolgente.

Prodotto da E Production e curata da Matteo Pit, Club Adriatico nasce nel 2013 nell’antica struttura industriale Almagià, ex deposito di zolfo sul porto canale di Ravenna; l’ambiente perfetto per esplorare le differenti possibilità di allestimento dello spazio come club. All’interno di questo scenario in continua mutazione sono stati realizzati più di cento appuntamenti tra serate singole, programmazioni e festival tra i quali Loose Festival (2015-2019) che hanno contribuito a far diventare Ravenna una meta imprescindibile a livello europeo per gli appassionati di musica elettronica. Questo importante traguardo verrà celebrato attraverso una speciale programmazione costituita da due eventi correlati nei mesi di ottobre e di dicembre.