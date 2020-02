Prende avvio lunedì 17 febbraio l’atteso prolungamento della Linea 183 di Start Romagna, che collegava Fusignano e Lugo di Romagna, fino a Faenza. Il nuovo percorso è la risposta ad una domanda di utilizzo del trasporto pubblico emersa dagli studenti della Bassa Romagna che quotidianamente si recano a Faenza e in particolar modo dagli studenti di Barbiano di Cotignola, che non avendo una fermata in paese erano costretti a recarsi altrove trovandosi spesso ad affrontare una situazione di sovraffollamento dei mezzi.

La situazione di disagio era stata portata all’attenzione dei Comuni interessati, che si sono attivati con AMR – Agenzia Mobilità Romagna per l’individuazione, insieme a Start Romagna, di una soluzione proficua.

Soluzione che è stata perfezionata in questi giorni; garantirà un servizio aggiuntivo di cui beneficeranno gli studenti del lughese e soprattutto di Barbiano che potranno completare i loro trasferimenti in maniera più comoda attraverso l’attivazione di un nuovo mezzo sulla linea con la fermata aggiunta in paese.

Il servizio è stato attivato grazie a una significativa compartecipazione del Comune di Cotignola che ammonta a 4000 euro.

Sempre per aggiungere un servizio al trasporto scolastico, sarà inoltre istituita una nuova corsa in partenza da Faenza Autostazione dalle ore 8.00 e diretta a Lugo di Romagna.

Ricapitolando gli orari del 183, la corsa mattutina da Fusignano parte alle 6.53 e come da tradizione arriva a Lugo di Romagna alle 7.12. Da qui riparte verso Faenza Autostazione, che diviene il capolinea, dove arriva alle 7.45 dopo aver compiuto cinque fermate intermedie (Barbiano, Cotignola Kennedy, Cotignola Piazza, Sant’Andrea, Granarolo CNR).

La nuova corsa istituita parte da Faenza Autostazione alle 8.00 facendo il percorso inverso, per arrivare a Lugo Autostazione alle 8.29.