Giovedì 14 aprile il Centro Sportivo della Compagnia dell’Albero (Via Romea, 122- Ravenna) ospiterà, alle 11.00, un allenamento davvero speciale, che coinvolgerà il settore giovanile della sezione calcio della Polisportiva e i giocatori della scuola calcio BFC Senza Barriere, affiliata al Bologna Football Club.

BFC senza Barriere è un progetto di calcio inclusivo, dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità, che si propone di utilizzare lo sport come strumento per lo sviluppo dell’autonomia e della creatività e per migliorare l’inclusione e l’integrazione sociale. Principi perfettamente in linea con quelli che da sempre ispirano la Compagnia dell’Albero e che potranno essere messi in pratica con questa iniziativa, una bella occasione di confronto e di condivisione per tutti i ragazzi che vi parteciperanno.

A rendere ancor più speciale questo allenamento senza barriere, la presenza dell’allenatore professionista Davide Ballardini.

L’iniziativa è aperta al pubblico, ingresso libero.