Il sogno dell’abito fatto di niente permea il guardaroba di mille generazioni. L’andamento disadorno del guardaroba neoclassico spazza via secoli di ostruzionismo corporeo, mentre la grammatica del nuovo stile prende le mosse da un’ispirata anticomania. Il fervore assegnato alle febbri archeologizzanti diventa inarrestabile; l’antico non è più solo desiderato, disegnato, collezionato: ora bisogna anche indossarlo e con esso decretare la garanzia di modernità democratica. Così, la veste “alla greca” incarna tutto e il suo contrario, nei tratti di una visionarietà tradizionale e al tempo stesso antinormativa che celebra le forme del dissenso, in quella controrivoluzione sensuale che fu il cuore della vampata contemporanea.

La conferenza è organizzata in occasione della V edizione di “Sorelle Festival”, che quest’anno è dedicato alle Rivoluzionarie. Per il programma del Festival vedi https://sorellefestival.it/

L’incontro costituisce il primo della serie intitolata “Mirabili relazioni”, organizzata dal Museo per approfondire tematiche e iniziative che ruotano intorno all’epoca, ai personaggi, agli stili e alla cultura di Palazzo Milzetti. Per il programma si veda https://palazzomilzetti.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/02/2024_conferenze-per-sito-internet.pdf

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per le donne, per i possessori della Carta Milzetti, per minori di 18 anni e altre gratuità di legge, fino ad esaurimento posti disponibili.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Domenica 3 marzo

#DOMENICALMUSEO

Apertura 13.30 – 18.30

Ingresso gratuito



Si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito, previsto in tutti i siti statali (vedi sui social #domenicalmuseo).

Venerdì 8 marzo

MIRABILI RELAZIONI

Ore 17.00

Il sogno dell’antico: la moda, il corpo, la libertà

conferenza a cura di Paola Goretti

in occasione di “Sorelle Festival”

ingresso gratuito per le donne

Domenica 10 marzo

FESTA DELLA DONNA

Apertura 13.30 – 18.30

Ore 16.00

Eroine invisibili. La condizione della donna, tra mito e realtà

visita guidata a cura dei Servizi Educativi del Museo

Per la giornata dedicata alle donne, il museo propone un percorso al femminile nel repertorio delle sue decorazioni e della sua storia, volto ad evocare le figure susseguitesi nei secoli tra le stanze di questa antica dimora neoclassica.

Un itinerario in cui le storie di dee, vestali e maghe si incrociano con le vite di donne, mogli e madri realmente vissute: nobili delle varie casate che ne hanno avuto la proprietà, presenze storiche e reali, vere protagoniste

dell’epoca, prima tra tutte Giacinta Milzetti.

Le loro storie si alternano a quelle delle figure fissate sulle decorazioni murali, pitture e stucchi: tra esse, dee come Minerva, Venere, Teti, Giunone, Diana, Proserpina, ma anche donne amate da dei ed eroi, tra le quali Briseide, Leda, Dafne, Europa.

Mito e realtà, decorazioni e storia offrono uno spaccato dell’universo femminile nelle sue innumerevoli declinazioni.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti, fino ad esaurimento posti disponibili.

Domenica 17 marzo

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30 – 18.30

Ore 16.30

Scarta la carta

visita guidata ludica per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie

a cura dei Servizi Educativi del Museo

Accolti nei meravigliosi ambienti del museo, i piccoli partecipanti riceveranno all’inizio dell’incontro alcune carte che riproducono immagini di personaggi, arredi, simboli presenti nelle sale e nelle decorazioni del palazzo. Il gioco consisterà nel ritrovarle, sala per sala, incrociando la narrazione delle tante storie presenti nelle decorazioni con altrettanti racconti immaginari prodotti dai bambini.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per bambini e per i possessori della Carta Milzetti, fino ad esaurimento posti disponibili.

Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando a 0546 26493.

Domenica 31 marzo e 1 aprile

PASQUA

Apertura 13.30 – 18.30

LUNEDI’ DELL’ANGELO

Apertura 9.00 – 18.30

Ore 16.30

Cibo e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia

visita guidata a cura dei Servizi Educativi del Museo

Palazzo Milzetti propone, nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, una visita guidata a tema dal titolo Cibo e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia. Gli approfondimenti degli aspetti della vita quotidiana legati al cibo partiranno da testimonianze materiali: gli oggetti e gli arredi delle cucine e dei saloni di rappresentanza hanno tutti una storia da raccontare, così come l’introduzione di nuovi alimenti e nuove prassi alimentari legati al periodo storico. Produzione, consumo e condivisione del cibo sono non solo strettamente legati all’organizzazione familiare, ma diventano anche strumento di costruzione dell’identità sociale. La visita al palazzo, ricco di luoghi in cui si produceva e consumava cibo (le cucine, la sala da pranzo, i numerosi salotti e i saloni di rappresentanza a piano nobile), verrà arricchita dalla lettura di antiche ricette e lunghissimi menù, serviti in occasione delle feste.