“Da poco annunciati, e velocemente montati, a breve saranno attivi i nuovi velox fissi (velocar) sulla circonvallazione di Faenza, in ambo i sensi marcia.

Più sicurezza, certamente, ma a spese dei cittadini, per tentare di limitare incidenti ed imprevisti su una arteria stradale non a norma, come da decreto ministeriale.

Da un decennio chiedo lo spartitraffico, unico vero risolutivo al problema sicurezza in questa arteria, del cui progetto, finalmente avviato, pare non ci siano sviluppi.

Ricade così sul cittadino, e sulle sue tasche, la responsabilità di evitare tragedie, quando tutto poteva essere molto più semplice.

Tra l’altro voglio sottolineare due criticità nel provvedimento di installazione:

il sistema sarà un deterrente solo in un punto di una strada che invece è ovviamente ben più ampia (e quindi poco determinante ed influente in termini di massima), senza contare che, torno a ribadirlo, questi sistemi fissi senza operatore privilegiano il mero aspetta sanzionatorio, piuttosto che l’aspetto educativo.”