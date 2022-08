Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna con il patrocinio del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo.

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo un percorso di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta fresca locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo.

Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova destinazione del sito.

Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco.

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770.

La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del Lamone. Manifestazione realizzata con il contributo di Visit Romagna.