Iniziati i lavori per la pista ciclopedonale attraverso i parchi Piani e Ferrucci | VIDEO

Iniziati i lavori alla pista ciclopedonale attraverso il parco Piani e attraverso il parco Ferrucci. Poco più di 150 mila euro l’importo di aggiudicazione dei lavori. La pista consentirà un percorso protetto, lontano dalle auto, agli studenti della Don Milani che raggiungono la scuola in bici o a piedi e sarà sfruttato anche dal piedibus. I lavori dovrebbero terminare ad agosto, in tempo per il nuovo anno scolastico. Tuttavia il progetto è criticato da Fiab che, invece di una pista ciclopedonale in mezzo al parco, avrebbe preferito una pista ciclabile lungo via Corbari, per contribuire a diminuire i parcheggi lungo la strada nella speranza di ridurre le auto che ogni mattina si accalcano per portare i bambini a scuola.