Nuovi velox su circonvallazione. Grillini (Italia Viva): “Non benissimo, serve lo spartitraffico”

I due nuovi “velocar” lungo la circonvallazione faentina non soddisfano appieno Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale. Fu il consigliere, al termine dello scorso anno, a tornare a chiedere a gran voce lo spartitraffico centrale per aumentare la sicurezza lungo il passante ed evitare pericolose invasioni di corsia già in passato causa di gravi incidenti stradali. La barriera doveva essere pronta nel 2020. Oggi è ancora in forse. Se ne potrebbe riparlare nel 2023. Nel frattempo l’amministrazione comunale a fine mese installerà gli autovelox nei pressi dello svincolo per Santa Lucia e in corrispondenza del cavalcavia di via Ballardini (gli apparecchi misureranno la velocità su entrambe le corsie di marcia)