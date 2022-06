Un appuntamento unico e originale, come unico e originale è il luogo. Dal tramonto all’alba, giovedì 23 giugno il Labirinto effimero di Alfonsine organizza un appuntamento speciale, in una giornata ricca di significati nella cultura contadina, quella dedicata a San Giovanni. In compagnia dell’esperta di meditazione Mary-Ann Rust, con l’accompagnamento musicale di Christian Faggiani, dalle 17 in avanti sarà possibile partecipare al rito del fuoco, camminare lungo i sentieri del labirinto immersi nel silenzio, meditare, trascorrere la notte in tenda e svegliarsi alle 4.30 di venerdì 24 giugno per raccogliere il grano e partecipare al rito di purificazione con la rugiada.

Tradizionalmente carica di prodigiosi poteri, si racconta, fin dal 1700, che la rugiada di San Giovanni sia un’acqua che purifica, che eviti i malanni del corpo, renda più belle le ragazze in età da marito e favorisca la fecondità. Questo è il momento dell’anno nel quale l’influenza del sole sulle piante è massima per via dell’intensità radiante. Per tale motivo, molte sono le piante che presentano il proprio picco di proprietà.

Per completare la propria esperienza al Labirinto in questa Magica Notte di San Giovanni, è possibile anche cenare e fare colazione all’Agriturismo Acanto dell’Azienda Galassi. Diverse le formule disponibili per trascorrere la giornata (dal tramonto all’alba, solo tramonto, solo alba) a partire dai 15 euro.