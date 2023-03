La Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate” invita tutti i cittadini all’incontro pubblico dal titolo “Ultima spiaggia… storie di sopravvivenza di fratini, beccacce di mare ed altri limicoli a rischio. Cosa tutti noi possiamo fare per proteggerli” che si terrà lunedì 20 marzo, ore 20.30, a Ravenna, alla Sala Ragazzini in Largo Firenze (attigua alla Basilica di San Francesco).

Nel corso della serata, nello spirito di piena collaborazione con le Istituzioni, verranno illustrate le caratteristiche delle specie nidificanti ed i tre anni di attività della rete, al contempo cercando di fornire indicazioni ai cittadini che desiderassero rendersi disponibili ed iniziare a conoscere l’argomento direttamente sul campo appena iniziata la stagione riproduttiva, ormai imminente.

“Un’opportunità per conoscere le nostre spiagge ed il ricchissimo ma spesso sconosciuto patrimonio di biodiversità da un nuovo ed inaspettato punto di vista, e l’occasione per far amare anche ai più piccoli la natura e gli animali, anche quelli meno noti. Con un solo rischio per tutti: chi vede fratini sulle spiagge poi rischia di innamorarsene perdutamente.

Saranno presenti ornitologi di AsOER (Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna), ed in particolare Roberta Corsi, ornitologa di lunga esperienza tra i volontari più autorevoli del gruppo “Salviamo il fratino a Rimini e Riccione,” che da oltre quindici anni si occupa della loro tutela in un contesto molto difficile, ma spesso con ottimi risultati e grande collaborazione da parte di tutti, operatori balneari compresi. Sono stati invitati Enti ed Istituzioni”.