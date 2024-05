Un grave incidente stradale questa mattina in via Canala a Piangipane. Un’auto Fiat, condotta da una donna, ha urtato la parte anteriore sinistra di un camion e poi è uscita fuori strada, volando nel campo, per poi fermarsi dopo quasi 100 metri.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza ma viste le gravi condizioni della donna, hanno allertato l’elimedica, che l’ha trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.