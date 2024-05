Giovedì 30 maggio, alcune strade di Faenza, saranno interessate dalla processione del Corpus Domini. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza sono state adottate alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 21 alle 23, e comunque solo per il tempo strettamente necessario per il transito del corteo, viene istituito il divieto di transito per i veicoli nelle vie: Dal Pozzo, Marozza (eccetto velocipedi nel viale ciclo pedonale), tratto di via Medaglie d’Oro tra via Marozza e l’intersezione Laghi/Dal Pozzo e nell’incrocio tra le vie Medaglie d’Oro/Laghi/Dal Pozzo.