Incendio fra San Cassiano e San Martino in Gattara: fiamme alimentate dal vento

Continuano dalla mattinata di martedì le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato in un’area boschiva fra San Cassiano e San Martino in Gattara, in zona Boesimo. Nel corso della giornata purtroppo l’incendio si è esteso anche a causa del vento e le operazioni di spegnimento si sono complicate. A rendere difficile la situazione anche le frane createsi a maggio.

Sul posto solo al lavoro Vigili del Fuoco di Faenza e le squadre volontarie di Marradi e Casola Valsenio. Dall’alto continui i passaggi di due elicotteri e un canadair. Non tutta l’area a fuoco è infatti facilmente raggiungibile da terra. Ancora non si conoscono le cause che hanno generato le fiamme. Sarà compito dei Carabinieri Forestali ricostruire quanto accaduto una volta spento l’incendio. Non è escluso però che i Vigili del Fuoco debbano lavorare tutta notte per arginare l’emergenza.