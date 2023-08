Antenna Wind al parco Montessori. Il Comune si difende: “Rispettate le norme”

Commissione consiliare per l’antenna Wind del parco Montessori, dove in questi giorni è iniziata l’installazione del pennone alto 30m. Un cantiere, hanno sottolineato i residenti, che inizia a produrre rumori fastidiosi fin dalle 7 di mattina.

I residenti hanno fatto partire la petizione perchè si dicono preoccupati per le conseguenze per la salute pubblica derivanti dall’antenna, oltre che per il deturpamento paesaggistico dell’area verde e quindi per la svalutazione dei beni immobiliari. Nella presentazione della petizione, un migliaio i sostenitori, i residenti hanno definito discutibile la scelta amministrativa di voler installare l’antenna a meno di 70m dalle abitazioni, una scelta presa direttamente da un dirigente comunale, senza il parere della giunta, secondo i cittadini necessario per sottrarre spazio al parco. Un precedente pericoloso per i firmatari poiché d’ora in poi il rischio è di vedere le aree verdi considerate terreno di caccia dove collocare antenne con canoni ridotti al minimo dalle nuove normative. I cittadini contestano anche la mancanza di informazione, una mancanza che ha impedito il contributo dei residenti al procedimento autorizzativo, anche perché la richiesta di Wind risale al 2020.