“Per festeggiare la Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia, è stato un onore ed una soddisfazione profonda per l’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga consegnare a tutte le bambine e bambini della scuola materna Freccia Azzurra il loro meritato riconoscimento come CITTADINA E CITTADINO SOLIDALE 2023.

Nominati appunto dalla Onlus, con la motivazione:

“Per avere da sempre reso felici i bambini meno fortunati di Ravenna e dei paesi del Terzo Mondo, partecipando di continuo alla raccolta dei regali a sostegno del progetto Grazie Babbo Natale a cura della ODV “

Il presenza della pedagogista comunale, tutti i genitori e nonni, tutti gli insegnanti e educatori, a consegnare la pergamena ai bambini e bambine appunto della scuola materna Freccia Azzurra è stato il Presidente Charles Tchameni Tchienga assistito da Maelle Gladis Nambou responsabile dello Sportello del Sorriso di Via Grado 30 a cura della Onlus.

La bellissima iniziativa si è svolta nel giardino della scuola lo scorso 15 novembre alle ore 15:30.

C’è da ricordare che il Diploma era stato consegnato a Charles dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, presso la Sala Consiglio del Comune di Ravenna in presenza dell’Assessora al Volontariato Federica Moschini, durante la cerimonia della Festa del Volontariato organizzata dalla Consulta del volontariato di Ravenna, tenutasi nelle giornate del 29 e 30 settembre 2023.

É un prezioso riconoscimento per i nostri nostri bambini, punta di diamante della collettività, per sostenerli e incoraggiarli in questo spirito di solidarietà che nasce e cresce in ognuno di noi fin dalla più tenera età. Per questo i bambini vanno amati, protetti, educati e accompagnati nelle loro scelte di vita – ha commentato Tchameni ringraziando la Dirigente Comunale Rossi Laura per averci accompagnato in questo percorso.

Buona festa a tutti I bambini e bambine della scuola materna Freccia Azzurra, di Ravenna del terzo mondo e del mondo.”

Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo