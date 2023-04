Una pista ciclabile della lunghezza complessiva di circa 4,2 chilometri, dalla passerella della Pungéla (sul fiume Santerno) al parco Golfera di Lugo. Il progetto esecutivo della pista ciclabile che collega l’abitato della frazione di Villa San Martino con il centro urbano è stato presentato nella riunione della Consulta dopo essere stato approvato nell’ultima riunione di giunta. Il finanziamento di 600 mila euro proviene dalle risorse del PNRR assegnate al Comune nell’abito della rigenerazione urbana e prevede diversi interventi lungo il tracciato che presenterà alcuni tratti dedicati esclusivamente al passaggio ciclopedonale e altri che saranno promiscui con il traffico veicolare.

Verranno realizzati anche seicento metri di marciapiede che attualmente manca, su via provinciale Bagnara (sp21) tra via Pedergnana e via f.lli Rosselli e lungo via Villa fino a via Sammartina, e asfaltato 1 chilometro e 600 metri di tracciato in vari punti e tratti.

La pista ciclabile sarà realizzata con soluzioni in sede propria senza riduzioni degli spazi destinati all’infrastruttura viaria ordinaria. L’affidamento dei lavori è previsto per la fine di maggio.

Per l’assessora ai Lavori Pubblici e Decentramento, Veronica Valmori:”Con questo intervento aumentiamo la sicurezza per l’utenza debole sul collegamento tra l’abitato della frazione e Lugo. Un progetto che rientra nella nostra idea di territorio, per la quale si investono importanti risorse sui percorsi urbani ed extraurbani riservati alla mobilità lenta e sostenibile”.