Manifestazione del Primo Maggio davanti al Mar: “Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro”

Cordoglio per tutti coloro che hanno perso un familiare, un amico, una persona cara in questi ultimi mesi: così si apre la manifestazione del 1° maggio, in modo insolito, ricordando prima che le vittime sui luoghi di lavoro, quelle che il virus si è portate via.

I sindacati hanno celebrato la Festa dei Lavoratori alla presenza del Sindaco di Ravenna, davanti al Mar, museo della città, aprendo con un messaggio preciso: “Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro”. Questa ricorrenza cade in uno dei momenti più drammatici della storia recente, quello in cui si lotta per sconfiggere il covid-19. Il Coronavirus porta con sè una riflessione importante: la minaccia sanitaria si è trasformata in emergenza sociale ed economica. Tra i segni evidenti vi sono le piazze vuote, un tempo gremite di gente. La cerimonia si è quindi celebrata in modo raccolto tenendo conto delle disposizioni vigenti.