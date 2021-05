Partito Comunista: “Ljudmila Pavličenko come Anita Garibaldi. Lottava per i diritti umani”

Come era facile aspettarsi, la richiesta da parte del Partito Comunista di intitolare a Ljudmila Pavličenko una targa nell’angolo di verde fra via Berlinguer e via Fontana ha già suscitato le prime discussioni in città. In alternativa, la proposta è di effettuare l’intitolazione nel Parco Pubblico di via Fibonacci. La Pavličenko fu una tiratrice scelta dell’armata sovietica durante la seconda guerra mondiale. Secondo i rapporti dello Stato Maggiore del Fronte Meridionale sovietico, furono 309 i soldati, fra tedeschi e delle potenze dell’Asse, uccisi dalla Pavličenko. L’Unione Sovietica la elesse ad eroina e simbolo della propaganda contro l’avanzata nazista in Europa