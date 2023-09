Il Colonnello De Donno lascia la guida dei Carabinieri di Ravenna: “È stato un bellissimo periodo”

Ultime ore per il Colonnello Marco De Donno alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri. Sono infatti passati tre anni di servizio da quando De Donno prese la guida del Comando nel 2020. Il Colonnello ha oggi voluto salutare la stampa, e per mezzo degli organi di informazione, la comunità ravennate, non senza un po’ di emozione e sottolineando le ottime relazioni con le istituzioni e le altre forze dell’ordine. Pandemia, il ritorno alla normalità e l’alluvione i principali fatti di cronaca durante il suo comando. Un comando che si chiude con una diminuzione dei reati, fino ad oggi, nel 2023.

Marco De Donno si trasferirà a Padova, dove sarà capo ufficio logistico del Comando interregionale, che ha competenza su Triveneto ed Emilia-Romagna. Alla guida dei Carabinieri della provincia di Ravenna arriverà dalla Scuola Marescialli di Firenze Andrea Lachi (in precedenza in servizio a Orvieto, Grosseto e Norcia), che prenderà servizio il 25 settembre.