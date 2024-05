Il 27 maggio, alle ore 20.45, nella Sala dei Bigari nel Palazzo Comunale di Faenza appuntamento con il fondatore di +Europa e promotore della lista di scopo “Stati Uniti d’Europa”, on. Benedetto Della Vedova, e alcuni candidati della stessa lista nella circoscrizione Nord Est: Antonella Soldo, Kateryna Shmorhay, Francesco Bragagni. Insieme al portavoce di +Europa Ravenna, Nevio Salimbeni, e al coordinatore provinciale di Italia Viva, Roberto Fagnani.

In vista dell’evento faentino, Della Vedova ha dichiarato:

“La nostra Unione Europea, frutto di scelte coraggiose per il raggiungimento della pace in un continente distrutto da guerre e ideologie nazionaliste, sta affrontando la fase più critica della sua esistenza. L’Europa oggi è al bivio: o assume un ruolo centrale nel mondo o è destinata a rimanere marginale, rendendo quindi ancora più marginale l’economia italiana sul piano globale.

L’UE deve dotarsi degli strumenti necessari per il nostro tempo diventando una vera federazione europea: con un governo responsabile del proprio operato di fronte al Parlamento, con una politica estera unitaria e una difesa comune, con una politica economica e fiscale federale, un sistema di welfare universale, politiche migratorie ed ambientali davvero comuni nell’interesse dei cittadini e delle imprese.

A Faenza vogliamo, in particolare, sottolineare l’inscindibilità tra un modello economico sostenibile e condiviso in Europa, quindi utile anche alle imprese italiane; una società aperta alle libertà individuali, vecchie e nuov; un approccio globale ai temi ambientali: dall’adattamento ai cambiamenti climatici alle nuove scelte energetiche fino a norme serie sul consumo del suolo”.