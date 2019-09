Si svolgerà venerdì 20 settembre dalle 15.45 il Centro Congressi di Milano Marittima (viale Jelenia Gora, 12) l’assemblea annuale di Confcooperative Ravenna-Rimini, la prima dopo l’evento di costituzione della nuova Unione territoriale.

Il programma prevede alle 15.45 la registrazione dei partecipanti, alle 16 l’inizio dei lavori assembleari con i saluti delle istituzioni presenti e la relazione del presidente di Confcooperative Ravenna-Rimini Luca Bracci; prenderà poi la parola il direttore Andrea Pazzi che presenterà ai delegati la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità dell’Unione territoriale, insieme ai numeri registrati nel 2018 dalla compagine; seguirà la tavola rotonda “Radicati nel territorio, proiettati sul mondo” alla quale parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la direttrice nazionale di Confcooperative Fabiola Di Loreto, il presidente di Caviro Carlo Dalmonte, il presidente di Promozione Alberghiera Antonio Carasso e il presidente di Loccioni Enrico Loccioni, moderati da Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore. Conclusioni a cura del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini.

Raggiungere l’assemblea in modo… sostenibile

L’assemblea del 20 settembre coincide con la Settimana Europea della Mobilità sostenibile alla quale Confcooperative Ravenna-Rimini ha scelto di aderire. Inoltre, per l’occasione, l’Unione Territoriale ha aderito anche all’iniziativa “È tempo di muoversi” promossa dalla Camera di Commercio di Ravenna e organizzata con il supporto della cooperativa RicercAzione.

Nella giornata del 20 settembre, quindi, Confcooperative Ravenna-Rimini invita tutti i delegati e gli ospiti a recarsi all’assemblea scegliendo una modalità di trasporto sostenibile e attenta all’ambiente, a scattare una foto o girare un breve video (max 8 secondi) per documentare la scelta green e inviare il materiale all’e-mail tempodimuoversi@gmail.com, indicando nome, cognome e l’ente Confcooperative Ravenna-Rimini.

Va bene anche la condivisione dell’auto fra più persone, l’importante è non recarsi all’evento con l’auto a uso singolo.

In questo modo si parteciperà all’iniziativa della Camera di Commercio che realizzerà un video con il materiale visivo raccolto, per presentarlo all’evento finale del progetto. Per maggiori informazioni sull’iniziativa www.ra.camcom.gov.it.