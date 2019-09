Dal 16 settembre fino alle 18 del 31 ottobre è possibile presentare domanda di contributo per l’acquisto di libri di testo e altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di studio. Gli studenti, nati dall’1 gennaio 1995, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado (compresi gli iscritti ai corsi serali) devono risiedere nel comune di Ravenna, o in una regione che applichi il criterio della frequenza, e frequentare una scuola nel comune di Ravenna; gli immigrati non residenti in Italia devono essere domiciliati nel comune di Ravenna. Il requisito dell’età non si applica agli studenti certificati secondo la legge 104/1992. L’Isee 2019 del nucleo familiare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni deve rientrare nelle seguenti due fasce: 1 fino a 10.632,94 euro, 2 da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

La domanda va compilata esclusivamente on-line, sull’applicativo disponibile su https://scuola.er-go.it per cui occorrono: un indirizzo email; un numero di cellulare nazionale; il numero di protocollo dell’attestazione Isee 2019 in corso di validità; il codice fiscale del genitore che compila la domanda (quello dello studente se maggiorenne), il codice fiscale del figlio minorenne per il quale si presenta la domanda (ne va presentata una per ogni singolo figlio) e il codice Iban se si desidera l’accredito su conto corrente. Non occorre allegare documentazione.