Il 15 e il 17 settembre il Gran Premio Nuvolari a Riolo Terme, Brisighella, Faenza e Conselice

Domenica 17 settembre il Gran Premio Nuvolari passerà nuovamente da Faenza. La 33^ edizione della manifestazione partirà venerdì 15 settembre da Mantova per arrivare a Rimini. Nel corso della prima tappa, le auto storiche passeranno per Riolo Terme e Brisighella. La seconda tappa sarà un circuito ad anello fra Rimini e Siena, mentre la terza frazione riporterà i concorrenti da Rimini a Mantova, passando per Faenza e Conselice. 1130 chilometri tra le bellezze d’Italia, attraversando anche i territori colpiti dall’alluvione.