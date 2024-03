Quinto appuntamento domani pomeriggio, mercoledì 13 marzo alle 15 al Centro sociale di via Pinarella 66, per il secondo ciclo di incontri “La terza età non è una malattia”, organizzato dalla SPI CGIL di Cervia con il patrocinio di Amministrazione Comunale (Assessorato al Welfare), di A.U.S.L. Romagna (Distretto di Ravenna, Russi e Cervia), Auser Circolo di Cervia e Welfare dell’Aggancio di Cervia.

L’incontro in programma domani si intitola “Gratta e perdi… la pensione. Quando giocare diventa una malattia”

Ne parleranno la psicologa Enza Conti Nibali, Responsabile dell’ Equipe “Gioco D’azzardo” del Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna; e Andrea Caccia, dello Sportello ESC del Comune di Cervia.