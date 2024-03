I colori e i suoni del Niballo Palio di Faenza si preparano anche quest’anno a varcare i confini nazionali e portare la magia della nostra rievocazione in Europa. Negli scorsi giorni l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha infatti comunicato l’esito della graduatoria relativa al bando della L.R 5/20015 “Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo” promosso dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo per cui alla fine dello scorso anno l’Ufficio Palio aveva presentato un progetto dal titolo “ER-Rievochiamo: valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni dell’Emilia-Romagna attraverso la rievocazione storica” che si è aggiundicato il secondo posto in graduatoria e un contributo pari a 17.936,00 euro per la sua realizzazione.

Il progetto, che si realizzerà nel corso del 2024-2025 vedrà coinvolti in totale una ventina di rappresentanti faentini dei cinque Rioni impegnati in una doppia trasferta a Lisbona e Parigi all’interno di una delegazione del Comune di Faenza, Settore Cultura/Ufficio Palio, che sempre più in questi ultimi anni sta lavorando a progetti di promozione della manifestazione faentina anche all’estero.

ER-Rievochiamo: di cosa parla il progetto

La rievocazione storica rappresenta da sempre uno strumento attraverso cui riproporre eventi del passato con l’obiettivo di valorizzare e riscoprire le tradizioni storico-culturali di una comunità: scoprire il passato e le sue radici per raccontare chi siamo perchè “la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri”.

A Faenza il mese del Niballo rievoca e celebra da oltre 66 anni tradizioni e cultura e rappresenta un momento di forte aggregazione e unità per la comunità: prendendo spunto dall’importanza di lavorare sulla memoria culturale e identità territoriale, il progetto presentato in Regione e aggiudicatario del contributo, mira a portare il fuoco della tradizione anche fuori dalla Regione, tra gli emiliano-romagnoli all’estero, proponendo in occasione di ognuna delle due trasferte un evento/incontro sulla storia culturale e le tradizioni della rievocazione storica e come questa possa diventare uno strumento per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Regione, al fine di creare una vera e propria rete portavoce di buone pratiche di valorizzazione del patrimonio culturale intangibile.

Gli incontri e i workshop che verranno organizzati a tal fine vedranno anche la presenza degli Alfieri bandieranti e Musici del Niballo Palio di Faenza, che porteranno fisicamente la rievocazione storica al pubblico presente con esibizioni aperte al pubblico e dando la possibilità, a chi vorrà, di provare di cimentarsi nell’arte di bandiere e musici.