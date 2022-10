Continuano gli appuntamenti d’autunno al parco Teodorico tra natura, buon cibo, laboratori per i più piccoli e relax per i genitori: domenica 16 ottobre protagonisti ortaggi, frutta di stagione e mosaico

È dedicata al benessere e all’arte la terza domenica d’autunno che Coop San Vitale, Campagna Amica, Coldiretti Ravenna e Ristoro Teodorico promuovono il 16 ottobre, Giornata mondiale dell’Alimentazione, nel verde del Parco Teodorico.

L’evento, gratuito e per tutta la famiglia, si aprirà alle 10.30 con il laboratorio di mosaico per bambini curato da Dimensione Mosaico, dalle 12 pranzo contadino dedicato ai sapori autunnali e in particolare agli ortaggi di stagione con un menù a Km 0 realizzato con i prodotti a filiera corta ed origine garantita degli agricoltori locali aderenti alla rete Campagna Amica (info e prenotazioni al 342 0781133).

Spazio anche alla divulgazione con l’azienda agricola Bacche del Benessere di Savarna (RA), vincitrice dell’Oscar Green regionale, il premio per l’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che presenterà le proprie produzioni biologiche di nicchia. L’azienda, condotta dalla giovane Jessica Francisconi, si sviluppa su circa 17 ettari coltivati a bacche di goji, actinidia arguta, olivello spinoso, aronia, radice di yacon, produzioni che una volta trasformate nel laboratorio aziendale diventano un concentrato di benessere e vengono poi vendute come essiccati, succhi di frutta, marmellate e confetture.