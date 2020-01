Già 227 firme raccolte contro la nuova scuola in via Vicoli

Sono già 227 le firme raccolte dai residenti di via Vicoli contro la scuola che il Comune vorrebbe costruire nell’area verde compresa fra la stessa via Vicoli, viale Saragat e via Leopardi. Si tratterebbe di una scuola per l’infanzia 0-6 anni, comprensiva quindi di asilo nido 0-3 anni e scuola materna 3-6 anni, nella quale convoglierebbero anche bambini di altri istituti troppo onerosi da ristrutturare dal punto di vista sismico e della sicurezza. Il costo della nuova scuola è di 1 milione 450 mila euro. 928 mila euro saranno messi a disposizione dalla Regione.

La petizione, partita fra i cittadini, è sostenuta politicamente da Lista per Ravenna e Lega.