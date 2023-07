Commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti: annullata l’archiviazione per i nostalgici

Annullata l’archiviazione per apologia di fascismo disposta dal GIP a carico degli Arditi e per coloro che nei mesi scorsi hanno rischiato di dover rispondere per la commemorazione al cimitero di Ravenna del gerarca fascista Ettore Muti.

A rendere noto il nuovo capitolo della vicenda legata alle celebrazioni di Muti è l’avvocato Andrea Maestri, vicepresidente della Consulta Provinciale Antifascista, che aveva segnalato la cerimonia alla Procura della Repubblica, una cerimonia dove abitualmente non mancano emblemi e simboli risalenti al regime fascista.

A insistere per l’archiviazione nel marzo scorso era però stato lo stesso pubblico ministero. Ora si dovrà tornare di fronte al Giudice per le indagini preliminari e la Consulta Antifascista ha già fatto sapere che chiederà l’incriminazione dei neofascisti, anche alla luce della sentenza della Cassazione che sancisce come apologia del fascismo la chiamata del presente, con o senza saluto romano.