Solo 6 dei 134 profughi a bordo della Geo Barents rimarranno a Ravenna. La nave di Medici Senza Frontiere, che tornerà a Ravenna nella giornata di sabato, sbarcherà i migranti a Porto Corsini, poi tutti gli adempimenti sanitari e di polizia verranno effettuati al Circolo Canottieri alla Standiana.

L’imbarcazione trasporta 87 uomini adulti, 13 donne adulte, 34 minori, di cui 15 non accompagnati.

Martedì pomeriggio si è tenuta in Prefettura l’ormai consueta riunione per organizzare le procedure di sbarco e di controllo e per organizzare l’accoglienza dei migranti. Dopo lo sbarco e gli adempimenti necessari, 16 profughi verranno accolti a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini. Solo 6 rimarranno nel territorio ravennate, mentre i restanti 64 verranno trasferiti nel Lazio.

Nella giornata di mercoledì è previsto un sopralluogo alla Standiana.

Quello previsto per sabato è l’ottavo sbarco a Ravenna dal 31 dicembre 2022, per un totale di 868 persone che saranno giunte a Ravenna con navi Ong ( 3 volte la Geo Barents, 3 volte la Ocean Viking, 1 volta la Humanity 1 e 1 volta la Life Support).