“È paradossale sentire Elly Schlein, in una intervista di ieri a Strasburgo, incolpare il Governo Meloni per i danni provocati al settore agricolo dagli eventi estremi, quali siccità ed alluvioni, dovuti al cambiamento climatico. Infatti la segretaria del Pd ha omesso di dire che è stata per anni il Vice-presidente della Regione Emilia-Romagna con delega al Patto per il clima e alla transizione ecologica e, nonostante tale delega, non ha mai messo in atto la dovuta prevenzione atta proprio a ridurre e limitare i danni da eventi estremi.

Non lo ha fatto lei e non lo ha fatto neanche il Presidente Bonaccini il quale, va ricordato, era anche Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico dal 2013.

La regione Emilia Romagna guidata da Bonaccini e fino a poco più di un anno fa anche da Elly Schlein non solo non ha mai effettuato la pulizia dei fiumi, non solo ha realizzato solo in parte le casse di espansione, ma ha continuato a costruire e cementificare in maniera selvaggia e la provincia di Ravenna detiene il triste primato di essere ai vertici in Italia, riducendo sempre di più il bilancio delle aree permeabili. Quindi, lezioni dalla Schlein non ne prendiamo.

Quanto ai risarcimenti, è ora di smettere di fare allarmismo sulla pelle degli alluvionati, come sta facendo un giorno sì e l’altro pure il Sindaco De Pascale, sostenendo che i soldi non ci siano. I soldi ci sono, basta fare le richieste. Chi ha già fatto domanda, sempre che la Piattaforma del proprio comune sia funzionante, è già stato chiamato per le opportune verifiche. Ma questo, il PD si guarda bene dal dirlo.”

Marta Farolfi Senatore della Repubblica Alberto Ferrero Coordinatore provinciale Fratelli d’Itali,Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale