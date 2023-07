“Da mesi, di fronte all’ingresso del cimitero comunale di Carraie, in via Arrigoni, è depositato, in crescente aumento, un vistoso accumulo di sacchi contenenti rifiuti abbandonati tra il muro di recinzione e una lunghissima fila di bidoni della più svariata raccolta differenziata, che si estende anche sul lato sinistro del piazzale” A riferirlo è Roberto Masotti, Consigliere di Lista per Ravenna nell’Area di San Pietro in Vincoli, capogruppo di “Cambiamo il Comune”

“Il fenomeno abusivo, apparentemente tollerato, non è di facile spiegazione per chi si reca a visitare i defunti, ma è comunque disdicevole data la sacralità del luogo e il rispetto che si deve a chi vi è sepolto.Non c’è dubbio che sia dovere di Hera rimuoverlo, a prescindere dalle sue cause. È pure certo che il conferimento dei rifiuti in violazione delle norme regolamentari è oggetto di sanzioni da parte degli organismi di vigilanza e controllo (Polizia Locale, Polizia provinciale, Guardie Ecologiche, Corpo Forestale, Ispettori ecologici, ecc.), anche individuandone i responsabili attraverso l’esame delle loro tracce nei rifiuti mal collocati.

Quale consigliere territoriale dell’Area n. 8 di San Pietro in Vincoli ho attivato il capogruppo di Lista per Ravenna in Consiglio comunale affinché chieda al sindaco chiarimenti su come è organizzata, nel piazzale del cimitero di Carraie, la raccolta rifiuti da cui derivano le disfunzioni e il disdoro di cui sopra, nonché interventi volti alla rimozione dei molti sacchi pieni di rifiuti ivi abbandonati e, soprattutto, ad evitare che se ne producano ulteriori ammassi”.